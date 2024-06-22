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Aydın'ın Efeler ilçesinde korku dolu dakikalar! Otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının henüz neden çıktığı tespit edilemedi.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 20:13 Güncelleme 22 Haziran 2024, 20:54
Aydın’ın Efeler ilçesinde korku dolu dakikalar! Otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan ve organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'da depo yangını



Ata Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.


FABRİKAYA SIÇRADI

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya sıçradı.



Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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