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Efe Önbilgin kızını yurt dışına götürmek istedi Deniz Akkaya pasaport vermedi!

Deniz Akkaya’nın devlet korumasına alınan kızı A., babası Efe Önbilgin’e teslim edildi. Ünlü iş insanı kızını yurt dışına götürmek istedi. Ancak annesinin kızının pasaportunu vermediğini belirtip eve çilingirle girilmesini talep etti. Mahkeme "Hayır" dedi.

Deniz Yusufoğlu Deniz Yusufoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Efe Önbilgin kızını yurt dışına götürmek istedi Deniz Akkaya pasaport vermedi!

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Eski manken Deniz Akkaya ile kızı A.Ö. arasındaki kavga günlerce manşetlerden inmedi. Akkaya, telefonuna el koyduğu kızı A.Ö.'nün saldırısına uğrayıp kendisini 1.5 saat balkona kilitlediğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alınmasına karar verildi. Akkaya, olaya ilişkin ise "Burnu sürtsün diye devlete verdim" sözlerini kaydetti. A.Ö. ise annesini suçlayıp kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Bunun üzerine baba Efe Önbilgin, çocuğunun velayeti için mahkemeye gitti. Hakim, kızın babası Önbilgin'e teslimine karar verdi. İngiltere'de yaşayan Efe Önbilgin kızının yanına gelebilmesi için pasaportunu istedi. Akkaya'nın İzmir'de olduğunu öğrenen baba, çilingir ve polislerle pasaportun alınmasını talep etti. Mahkeme, "Annesi yalan söylüyor. Tek amacı bana ve kızıma hayatı zindan etmektir" diyen Efe Önbilgin'in çilingir talebini reddetti.

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