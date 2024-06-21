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Eğer plakanıza bunu takmadıysanız... Otomobil sahiplerine en acil duyuru yapıldı!

2024 yılının ilk günü itibarıyla Türkiye'deki araç sahipleri için trafikte yeni bir döneme girildi. Yeni tescil edilecek her araç için zorunlu hale gelen akıllı plakalar, trafik güvenliğini artırmayı ve araç takibini kolaylaştırmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 11:16 Güncelleme 22 Haziran 2024, 11:16
Eğer plakanıza bunu takmadıysanız... Otomobil sahiplerine en acil duyuru yapıldı!

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2024 yılının ilk gününden itibaren Türkiye'de araç plakalarında önemli bir dönüşüm başladı. Her yeni tescil edilen araç için geçerli olan bu yeni plaka standardı trafikteki araçların güvenliği ve takibi açısından büyük yenilikler sunuyor. Yeni düzenleme ile araç plakalarına entegre edilen sistem trafikteki araçların bilgilerine erişimi daha hızlı ve etkili bir hale getirerek birçok alanda avantaj sağlıyor.

AKILLI PLAKALAR NE GETİRİYOR?

Bu yenilikçi düzenleme araç plakalarına entegre edilmiş bir sistemle birlikte geliyor. Yeni plakalar, trafikteki araçların bilgilerine hızlı ve etkin bir şekilde erişilmesini sağlıyor. Sistem, güvenlik, trafik düzeni ve araç takibi gibi birçok alanda ciddi avantajlar sunarak trafik güvenliğine önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

YENİ PLAKA STANDARTLARI VE ÖZELLİKLERİ

Yeni plaka standardı araç plakalarını sadece akıllı hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda plaka üretimi ve dağıtım sürecinde de önemli yenilikler sunuyor. Karekodlu plakaların üretimi, noterler ve Şoförler Odaları tarafından yapılacak.

Plakalarda yer alacak olan 15x15 mm boyutundaki karekod, aracın üretim yeri ve tarihi gibi bilgilere kolayca erişilmesini sağlayacak.

MEVCUT PLAKALARA ETKİSİ

Bu yeni düzenleme mevcut plakaları etkilemeyecek. Yani araç sahipleri mevcut plakalarını değiştirmek zorunda değiller; bu yenilik yalnızca yeni plakalar için geçerli olacak.

Ayrıca, Avrupa Press Plaka (APP) olarak bilinen büyük ve kalın harf karakterlerine sahip plakaların kullanımı artık yasal olmayan bir uygulama olarak kabul ediliyor ve TÜVTÜRK muayenelerinden ağır kusurlu olarak geçemiyor.

CİDDİ PARA CEZALARI GELİYOR

Plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi ve sahte plaka kullanımı artık ciddi para cezalarıyla karşı karşıya. Bu cezalar, plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi için 2.647 TL, sahte plaka kullanımı için ise 32.170 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte sahte ve modifiye edilmiş plakaların önüne geçilmesi ve Türkiye'deki araç trafiğinin daha düzenli ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

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