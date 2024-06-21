HAVA DURUMU | Aşırı sıcaklar geri geliyor! Meteoroloji uyardı! Mevsim normallerinin 10 derece üstünde | Bugün hava nasıl?

EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Denizli'nin güney ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık, güney kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık SİVAS °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 31°C Az bulutlu SİNOP °C, 28°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu