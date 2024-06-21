Üniversiteli Aslıhan Zengin olayında şoke eden detay ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane'de Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), 7 ay önce arkadaşlarının evine gitmek için yola çıktı. Binanın önüne geldiği sırada arkasından gelen kasklı bir kişi, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçakladı. Ardından bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçtı. 3 organı zarar gören genç kız, hastanede ameliyata alındı. İyileşen Aslıhan, günler sonra taburcu oldu. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 5 aydır aranan Murat H.'yi (35) yakaladı.

'AŞAĞILADI'

Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü ise Cafer B. (23) isimli şahıs, Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine geldi. Platonik olarak aşık olduğu İkra U. ile arasını yapmadığı ve kendisini aşağıladığı için bıçakladığını anlattı. Ancak polisler, suçu üstlenmeye çalışan şahsı, hem yanlış ve çelişkili ifadeler vermesi hem de ablasının ifadesinden yalan söylediğini anlayınca gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı.