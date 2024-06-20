Tüm marketler için duyuru yapıldı! Son tarih belli oldu artık satılamayacak

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, gıda ürünlerine eklenen bileşenlerin kontrolü daha da sıkılaştırılacak. Yeni analiz metotları ve karar limitleri, uluslararası ve ulusal çalışmalar neticesinde belirlendi. Bu sayede, gıda kodeksine uygun olmayan bileşenlerin ürünlere eklenip eklenmediği daha etkin bir şekilde tespit edilebilecek.
KARAR ALINDI
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı kararlar, limon aromalı ürünlerde gerçek meyve suyu kullanımını teşvik ederken, sentetik aromaların kullanımını kısıtlamayı amaçlıyor.
Bu yöndeki düzenlemelerle tüketicileri yanıltıcı ve sağlıksız ürünlerin piyasadan kaldırılması ve gerçek gıda ürünlerinin tüketilmesi teşvik ediliyor.