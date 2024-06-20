Tüm marketler için duyuru yapıldı! Son tarih belli oldu artık satılamayacak

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, gıda ürünlerine eklenen bileşenlerin kontrolü daha da sıkılaştırılacak. Yeni analiz metotları ve karar limitleri, uluslararası ve ulusal çalışmalar neticesinde belirlendi. Bu sayede, gıda kodeksine uygun olmayan bileşenlerin ürünlere eklenip eklenmediği daha etkin bir şekilde tespit edilebilecek.