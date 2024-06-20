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Tüm marketler için duyuru yapıldı! Son tarih belli oldu artık satılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde gerçekleştirdiği yeni düzenlemelerle tüketici sağlığı ve gıda güvenliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni kurallar, özellikle aromalı ürünler üzerindeki denetimleri artırarak, gıda güvenliğini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 15:11 Güncelleme 20 Haziran 2024, 15:11
Tüm marketler için duyuru yapıldı! Son tarih belli oldu artık satılamayacak

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Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, gıda ürünlerine eklenen bileşenlerin kontrolü daha da sıkılaştırılacak. Yeni analiz metotları ve karar limitleri, uluslararası ve ulusal çalışmalar neticesinde belirlendi. Bu sayede, gıda kodeksine uygun olmayan bileşenlerin ürünlere eklenip eklenmediği daha etkin bir şekilde tespit edilebilecek.

KARAR ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı kararlar, limon aromalı ürünlerde gerçek meyve suyu kullanımını teşvik ederken, sentetik aromaların kullanımını kısıtlamayı amaçlıyor.

Bu yöndeki düzenlemelerle tüketicileri yanıltıcı ve sağlıksız ürünlerin piyasadan kaldırılması ve gerçek gıda ürünlerinin tüketilmesi teşvik ediliyor.

Bakanlık sağlıklı beslenme bilincini artırmak ve tüketicileri doğru bilgi ile donatmak adına sürekli olarak gıda güvenliği ve tüketici sağlığını koruma çalışmalarını sürdürecek.

Bu çalışmalar tüketicilerin daha bilinçli ve sağlıklı seçimler yapmalarını sağlayacak.

YENİ DÖNEM 31 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Yayımlanan yönetmelikle birlikte, 31 Aralık tarihinden itibaren tüm bu düzenlemelerin uygulanmaya başlanması, tüketiciler için yeni bir dönemi işaret ediyor.

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