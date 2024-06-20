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Her derde deva sağlıklı ve lezzetli bu tarifi ilk kez açıkladı! Canan Karatay'dan sabah kahvaltısı önerisi!

Tanınmış beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, beyin sağlığını destekleyen ve zekayı artıran bir kahvaltı tarifi sundu. Karatay, sağlıklı bir beyin için bu tarifin sabah kahvaltılarında kesinlikle yer alması gerektiğini vurguluyor. Hem kolay hazırlanışı hem de enfes lezzetiyle öne çıkan bu özel tarif, ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 08:49 Güncelleme 21 Haziran 2024, 08:49
Her derde deva sağlıklı ve lezzetli bu tarifi ilk kez açıkladı! Canan Karatay’dan sabah kahvaltısı önerisi!

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Sağlıklı bir kahvaltı arayanlar ve yumurta severler için mükemmel bir seçenek olan bu tarif, beyin sağlığını güçlendirmek için ideal. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın zeka açıcı tariflerinden biri olan Fırında Domatesli Yumurta'nın detayları...

CANAN KARATAY'DAN ZEKA GELİŞTİREN KAHVALTILIK TARİF

📝 Malzemeler:

  • 🍅 4 adet domates
  • 🥚 4 adet yumurta
  • 🌶️ 2 adet sivribiber
  • 🧈 4 çay kaşığı tereyağı
  • 🧀 1 tatlı kaşığı eski kaşar
  • 🧂 Kristal kaya tuzu, karabiber, pul biber

👩‍🍳 Yapılışı:

🍅 Domates ve biberleri güzelce yıkayın. Domateslerin üst kısmını kesip, içlerini kaşık yardımıyla çıkarın.
🌶️ Biberleri temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Domates içlerini de aynı şekilde doğrayın ve biberlerle karıştırın.

🥄 Hazırladığınız karışımdan bir iki yemek kaşığı kadar domateslerin içine doldurun. Üzerine birer çay kaşığı tereyağı koyun ve yumurtaları kırın.
🧂 Tuz, karabiber ve pul biber serpin. Her bir domatesin üzerine bir tatlı kaşığı rendelenmiş eski kaşar ekleyin.

🔥 Önceden ısıtılmış 150 derece fırında, kaşar eriyip yumurtalar kayısı kıvamında kalacak şekilde pişirin.
🍽️ Sıcak servis edin ve kahvaltı keyfini doyasıya çıkarın!

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