PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Timur Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

Eylem Tok ile trafik canavarı oğlu Timur ABD’ye kaçtı. Yakalandı. Tutuklandı. 2. kez hakim karşısına çıkan Cihantimur’un avukatı tahliye istedi, savcı ‘yeniden kaçarlar’ diyerek karşı çıktı. Hakim, tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı sonlandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
Timur Cihantimur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tarihler 1 Mart'ı gösterdiğinde İstanbul'da korkunç bir kaza yaşandı. Yazar Eylem Tok ile doktor Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur ehliyetsiz araba kullandı. 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı. Tok katil oğlunu alıp ABD'ye kaçtı. Haklarında Kırmızı Bülten çıkartıldı. Ve ana-oğul ABD'de yakalandı.

Cezaevine konulan Timur Cihantimur (16), Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde 2. kez hakim karşısına çıktı. Aci Ailesi'nin ABD'de duruşmayı izleyen arkadaşlarının aktardığına göre, Timur Cihantimur salona kamunun atadığı avukattan ayrı bir avukatla giriş yaptı. Ayakları titriyor, sürekli arkasına bakıyordu. Bej renk bir mahkûm kıyafeti vardı. Hakim, savcı ve avukatların sunduğu belgeleri incelemek üzere duruşmayı erteledi. Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'BUNLAR BİLE MUTLU ETTİ!'
Bu arada baba Özer Aci ve anne Pervin Aci'nin 18 Haziran'da ABD'de yapılan yargılamaya ilişkin tüm gelişmeleri orada bulunan arkadaşları ile telefonla görüşerek takip ettiği öğrenildi. Özer Aci, "Eylem Tok elleri kelepçeli gelmiş, durgunmuş, suçlu kıyafeti giydirmişler bunlar bile beni mutlu ediyor. 27 Haziran'ı dört gözle bekleyeceğiz" derken, Anne Pervin Aci ise "Çocuğundan ayrı kalmak nasılmış, ne hissediyor şimdi?" ifadelerini kullandı.

ELLERİNİ OVUŞTURDU GÖZ KIRPTI
Üzerinde bej renkte bir mahkum kıyafetiyle mahkemeye getirilen Cihantimur'un, sürekli ellerini ovuşturduğu, arkasına baktığı, garip bir şekilde göz kırptığı görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Diyabakır’da büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var
Vergiye adalet geliyor! Karı zarar gösteren yanacak
Emekliye seyyanen zam formülü: Refah payı eklenir mi? Kök aylıklar ne olacak?
Timur Cihantimur’un tutukluluk halinin devam kararı sonrası Aci ailesi A Haber ekranlarına konuştu: Hem acı hem sevinçle titriyorum
Timur Cihantimur 2’nci kez hakim karşısına çıktı: Tutukluluk hali devam edecek | Davada neler yaşandı?
İstanbul Beyoğlu’nda tıp öğrencisine çirkin saldırı: Başörtüsünü açıp bir de küfür etti! Polis olay yerine geldi
Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna ateşkesi için Türkiye’yi işaret etti | Flaş Rus silahları açıklaması: Kuzey Kore dahil...
EURO 2024’te İtalya kendini yaktı! Calafiori kendi kalesine attı İspanya galibiyeti aldı | İşte maçın tek golü
İsrail’in işkencelerine maruz kalan Filistinli Bedir Dahlan korkunç muameleyi anlattı | Haddi hesabı yok! En az 36 kişi...
Ultra Ortodoks Yahudiler Harediler soykırımcı İsrail’in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti: Otoyolu trafiğe kapattılar
Kurban Bayramı tatili bitti dönüşler başladı! İstanbul yönünde yoğunluk!
Esra Erol’da Masumlar Apartmanı dizisini aratmayan olay! Ailece insan sevmiyoruz sözleri şoke etti! Karpuz almaya giden Aytül nerede?
NATO Genel Sekreterliği için tek aday Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı! Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis adaylıktan çekildi
Termometreyi gören inanamadı! Türkiye kavruluyor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer şoku! Okan Buruk’un gözdesi elden kaçıyor
SON DAKİKA