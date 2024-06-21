Timur Cihantimur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

Tarihler 1 Mart'ı gösterdiğinde İstanbul'da korkunç bir kaza yaşandı. Yazar Eylem Tok ile doktor Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur ehliyetsiz araba kullandı. 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı. Tok katil oğlunu alıp ABD'ye kaçtı. Haklarında Kırmızı Bülten çıkartıldı. Ve ana-oğul ABD'de yakalandı.

Cezaevine konulan Timur Cihantimur (16), Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde 2. kez hakim karşısına çıktı. Aci Ailesi'nin ABD'de duruşmayı izleyen arkadaşlarının aktardığına göre, Timur Cihantimur salona kamunun atadığı avukattan ayrı bir avukatla giriş yaptı. Ayakları titriyor, sürekli arkasına bakıyordu. Bej renk bir mahkûm kıyafeti vardı. Hakim, savcı ve avukatların sunduğu belgeleri incelemek üzere duruşmayı erteledi. Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'BUNLAR BİLE MUTLU ETTİ!'

Bu arada baba Özer Aci ve anne Pervin Aci'nin 18 Haziran'da ABD'de yapılan yargılamaya ilişkin tüm gelişmeleri orada bulunan arkadaşları ile telefonla görüşerek takip ettiği öğrenildi. Özer Aci, "Eylem Tok elleri kelepçeli gelmiş, durgunmuş, suçlu kıyafeti giydirmişler bunlar bile beni mutlu ediyor. 27 Haziran'ı dört gözle bekleyeceğiz" derken, Anne Pervin Aci ise "Çocuğundan ayrı kalmak nasılmış, ne hissediyor şimdi?" ifadelerini kullandı.



ELLERİNİ OVUŞTURDU GÖZ KIRPTI

Üzerinde bej renkte bir mahkum kıyafetiyle mahkemeye getirilen Cihantimur'un, sürekli ellerini ovuşturduğu, arkasına baktığı, garip bir şekilde göz kırptığı görüldü.