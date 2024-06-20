Yüksekova’da kan donduran olay! Biri kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir binada, görevli sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir binada, görevli sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti.
2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İçeriye doğru seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNFAZ MI İNTİHAR MI?
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezel (24) ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun (31) olduğu belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.