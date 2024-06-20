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Yüksekova'da kan donduran olay! Biri kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede biri kadın, 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezel (24) ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun (31) olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 12:46 Güncelleme 20 Haziran 2024, 12:58
Yüksekova’da kan donduran olay! Biri kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir binada, görevli sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İçeriye doğru seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İNFAZ MI İNTİHAR MI?
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezel (24) ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun (31) olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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