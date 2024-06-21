İstanbul Fatih’te zincirleme trafik kazası! İki otomobil bir motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

İstanbul Fatih'te iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi.
Topkapı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi önündeki kavşakta, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen bir motosiklet ile iki otomobil zincirleme kazaya karıştı.
Otomobillerden biri daha sonra kaldırımdaki işaret levhasına çarptı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ARAÇLAR KALDIRILDI
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.