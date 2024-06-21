Gökhan Aslan, Salda Gölü’nde açığa sürüklenen Ayşe Sıla G’yi 2 bin metre kürek çekerek kurtarmıştı: O anları anlattı

Türkiye'nin Maldivler'i Burdur'daki Salda Gölü'nde önceki gün mucize bir kurtuluş yaşandı. Ayşe Sıla G.'nin (9) üzerine bindiği, şişme at rüzgar ve dalgaların etkisiyle gölde sürüklenmeye başladı. O sırada karavanıyla sahilde tatil yapan Gökhan Aslan, yanında bulunan kanosunu alarak kızı kurtarmak için bir cankurtaran ile göle açıldı. 2 bin metre kadar kürek çektikten sonra boğulmak üzere olan küçük kıza ulaşarak kurtardı. Sahildeki vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı. Hastaneye kaldırılan kızın durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

'ÜZERİMDEN ATAMIYORUM'

Hem ailesinin hem de Tüm Türkiye'nin gönüllerine taht kuran Gökhan Aslan, sosyal medya hesabında Salda Gölü kenarından bir gönderi paylaşarak o anları unutamadığını, küçük kızın gözünün önünden gitmediğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Aslan, "Böyle bir şey ile karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. O kadar çok mesaj var ki kimseye dönüş yapamıyorum. Çocuk gözümün önüne geliyor. Siz izlerken ağladınız ben yaşayarak ağladım. Olayı hala üzerimden atamıyorum" ifadesini kullandı.