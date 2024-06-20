Adana Aladağ’da ’anız’ faciası! Tarlada başladı ormana sıçradı... Alevler kontrol altına alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
TARLADA BAŞLADI ORMANA SIÇRADI
Aladağ ilçesi Kökez Mahallesi'nde, tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.
2 UÇAK, 2 HELİKOPTER, 11 ARAZÖZ VE 85 PERSONEL
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 85 personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi ve uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.