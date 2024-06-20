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Adana Aladağ'da 'anız' faciası! Tarlada başladı ormana sıçradı... Alevler kontrol altına alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler ormanlık alana sıçradı. 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 85 personel ile müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 17:32 Güncelleme 20 Haziran 2024, 17:32
Adana Aladağ’da ’anız’ faciası! Tarlada başladı ormana sıçradı... Alevler kontrol altına alındı

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Adana'nın Aladağ ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.




TARLADA BAŞLADI ORMANA SIÇRADI

Aladağ ilçesi Kökez Mahallesi'nde, tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.



2 UÇAK, 2 HELİKOPTER, 11 ARAZÖZ VE 85 PERSONEL

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 85 personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi ve uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

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