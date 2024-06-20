Hayatı bir anda tepetaklak oldu! 30 saniye yürüyünce ölümle burun buruna geliyor! Meğer pandemi döneminde...

Ancak Gray'in iyileşme yolculuğu sadece fiziksel değil, duygusal ve finansal zorluklarla da doluydu. NHS ve genel sağlık sisteminin yetersizliği, uzun süreli Kovid hastalarının yaşadığı güçlükleri daha da derinleştirdi. Tedavi ve destek eksikliği, Gray'in ve benzer durumdaki diğer hastaların yaşamını zorlaştıran faktörlerden biri oldu.