Siirt’te Kezer Çayı mevkisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Yıldırım düşmesi sebebiyle anız yangını başladı. Bunun üzerine ekiplerimiz olay yerine müdahalede bulundular. Şu anda itfaiyemiz, AFAD'ımız, bunlara ilave olarak yangın söndürme makine ve araçlarımızla buradalar. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Şu anda havaalanımıza herhangi bir şekilde bir yangın sıçraması söz konusu değil. Herhangi bir can kaybı da yaşanmadı. Geçmiş olsun diyoruz. Arkadaşlarımızla beraber olay yerindeyiz."