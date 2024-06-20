Timur Cihantimur'un tutukluluk halinin devam kararı sonrası Aci ailesi A Haber ekranlarına konuştu: "Hem acı hem sevinçle titriyorum"

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston kentinde yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur 'un iade süreciyle ilgili yargılanmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tutulduğu Connecticut eyaletindeki çocuk ıslahevi şartlarının uygun olmadığını öne sürerek, Cihantimur'un önce evde gözetim altında tutulmasını, bu olmazsa Massachussets'te daha uygun bir yere nakledilmesini talep etti.





Savcı ise Cihantimur'un kaçma riski bulunduğunu belirterek ev gözetimine karşı çıkarken, şu an bulunduğu ıslahevinin şartlarının da kendisi için uygun olduğunda ısrar etti.

Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda hakim Cabell, her iki tarafın tezlerinde çok fazla bilgi paylaşıldığını, bunları değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.











KARAR SONRASI ACILI AİLE A HABER EKRANLARINA KONUŞTU



Karar sonrası acılı aile A Haber ekranlarına konuştu.