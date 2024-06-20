Timur Cihantimur'un tutukluluk halinin devam kararı sonrası Aci ailesi A Haber ekranlarına konuştu: "Hem acı hem sevinçle titriyorum"

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston kentinde yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade süreciyle ilgili yargılanmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston kentinde yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade süreciyle ilgili yargılanmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada hakim Donald Cabell, Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti.
İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tutulduğu Connecticut eyaletindeki çocuk ıslahevi şartlarının uygun olmadığını öne sürerek, Cihantimur'un önce evde gözetim altında tutulmasını, bu olmazsa Massachussets'te daha uygun bir yere nakledilmesini talep etti.
Savcı ise Cihantimur'un kaçma riski bulunduğunu belirterek ev gözetimine karşı çıkarken, şu an bulunduğu ıslahevinin şartlarının da kendisi için uygun olduğunda ısrar etti.
Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda hakim Cabell, her iki tarafın tezlerinde çok fazla bilgi paylaşıldığını, bunları değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.
KARAR SONRASI ACILI AİLE A HABER EKRANLARINA KONUŞTU
Karar sonrası acılı aile A Haber ekranlarına konuştu.
İşte acılı ailenin açıklamaları:
Anne Perivan Aci: Ben çok sevindim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim acımı herkes paylaştı. Amerika'daki Türkler bile paylaştı. Emeği geçen Cumhurbaşkanım, Adalet Bakanım, sayın Kürşat Bey herkese sonsuz teşekkür ederim. Hepiniz bizim arkamızdaydınız, devletim, milletim. Hepiniz acımızı paylaştınız.
Hem acı hem sevinçle titriyorum. Eylem Tok evladını çok lüks yaşattığı için, hapishane ona çok ağır gelmiştir. Kendi çocuğu lise talebesinin o tarz yaşamı bırakıp, benim çocuğum öyle yaşamdı. Kendi çabasıyla yaşadı. O lüks yaşam sonrası ona kolay gelmez.
Ev hapsi talebi ile ilgili konuşan baba Özer Aci ise şu ifadeleri kullandı:
Ev hapsi olmayacağını daha öncede söylemiştim. Ev hapsi de olabilir sonuçta yargılama devam ediyor. Hakimler en doğru kararı vereceklerdir, beni sevindiren olay tutuklu halinin devam etmesi. Ne zaman mahkemeye çıkacağının belli olmaması da beni sevindiren haber. Bugün 112. gün 105. günde tutuklama haberi aldığımızda da sevinmiştik. Bugün de bir nebze olsa dahi yüreğimize su serpilmiş oldu. Sevinçliyiz mücadelemizin meylerini toplamaya başladık. Bu bir başlangıç daha önce de söylemiştim bu birinci basamak. Basamakları sırayla çıkmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta da annenin yargılanması var. Ondan da iyi bir sonuç çıkmasını bekliyoruz.
Bugüne kadar sabırlı bekledik. Sizlerin sayesinde, devlet büyüklerimiz sayesinde bu noktalara geldik. Bugün mahkemede bile bizleri temsilen birileri vardı. Çok mutluyuz, az önce de mahkeme durumunu görüştük, sonuçları öğrendik.
Mahkemeye uzaktan bağlanma veya delil gönderme durumu olacak mı?
Adalet Bakanlığı'nın yakinen ilgilendiğini biliyorum. Oraya giden dosyada sanırım çok uzun olduğu için okumuyorlar veya çevirmenler tam çeviri yapmıyorlar. Çünkü detayların zamanla mahkemeye sunulacağını inanıyorum.
Vefat eden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci: Yine aynı şekilde telefonlarımızdan takip etmeye çalıştık. ABD'deki bize destek veren insanlardan olsun, muhabir arkadaşlardan sağ olsunlar. Güzel haberler aldık, mutluyuz verilen karardan ötürü. Aldığımız habere göre çok az şey biliniyor. Telefonların toplanma olayını karşı tarafın avukatı dahi bilmiyormuş. Buna rağmen yargıcın bu şekilde karar alması bizi mutlu etti. Bundan sonraki süreçte yaptıklarının daha fazlasını bilecekler ve bizim lehimize olacak diğer kararlar.