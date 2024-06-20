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İstanbul Pendik'te feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti bariyere ok gibi saplandı

Kurban Bayramı tatilinin son günlerine yaklaşırken peş peşe trafik kazası haberleri de gelmeye devam ediyor. İstanbul Pendik’te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyere resmen ok gibi saplandı. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 17:13 Güncelleme 20 Haziran 2024, 17:13
İstanbul Pendik’te feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti bariyere ok gibi saplandı

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Kaza, saat 14.15 sıralarında Ankara Caddesi sahil istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, Orhan Şener'in kullandığı 34 KNZ 001 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyere ok gibi saplandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Orhan Şener ile karısı Huriye Şener yaralandı.

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis yolda önlem alırken kazaya karışan otomobil, saplandığı bariyerden kurtarılarak çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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