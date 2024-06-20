İstanbul Pendik’te feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti bariyere ok gibi saplandı

İddiaya göre, Orhan Şener'in kullandığı 34 KNZ 001 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyere ok gibi saplandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.