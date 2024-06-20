Konya’da katliam gibi kaza! Otomobiller çarpıştı: 4 ölü 2 bebek yaralı

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada Yusuf Yılmaz ve eşi Zeynep Yılmaz (27) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) hayatını kaybetti.