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Konya'da katliam gibi kaza! Otomobiller çarpıştı: 4 ölü 2 bebek yaralı

Son dakika haber! Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı kazada sürücüler ve eşleri yaşamını yitirdi. Çiftlerin yaralanan 1'i 6 aylık, diğeri 2 yaşında olan bebekleri ise hastanede tedaviye alındı.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 11:07 Güncelleme 20 Haziran 2024, 11:34
Konya’da katliam gibi kaza! Otomobiller çarpıştı: 4 ölü 2 bebek yaralı

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Yılmaz'ın (30) kontrolünü yitirdiği 34 HR 0351 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Hüseyin Kart (30) idaresindeki 01 BJC 05 plakalı otomobile çarptı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada Yusuf Yılmaz ve eşi Zeynep Yılmaz (27) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) hayatını kaybetti.

2 BEBEK YARALANDI
Yılmaz çiftinin 6 aylık bebeği Meryem Hira Yılmaz ile Kart çiftinin kızı Nisan Kart (2) ise ağır yaralandı.

İki bebek, hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kazada ölen 4 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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