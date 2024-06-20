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İstanbul'da aldatma kavgası! Sevgilisinin kıyafetini parçaladı

İstanbul Karaköy'de ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın sevgilisinin kendini aldattığını öğrenince sokak ortasında sevgilisini darp edip kıyafetlerini parçaladı. Olayı izleyen vatandaşlardan birinin, 'Sanki başka kadın yok' diye tepki vermesi ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 11:24 Güncelleme 20 Haziran 2024, 11:32
İstanbul’da aldatma kavgası! Sevgilisinin kıyafetini parçaladı

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İstanbul Karaköy'de ilginç bir olay yaşandı.



Beyoğlu Karaköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

ERKEK ARKADAŞININ ÜSTÜNÜ BAŞINI YIRTTI
Tartışmada kendini kaybeden kadın, erkek arkadaşının üstünü ve başını yırtarak parçaladı.

Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir sokağa girip gözden kayboldu.

Kavga esnasında bir vatandaş, "sanki başka kadın yok, bu ne ya" diyerek tepki gösterdi.

Yaşananlar kameralara yansıdı.

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