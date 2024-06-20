SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sultangazi'de 4 katlı bir binanın çatı katında yangın: 2'si çocuk 4 kişi mahsur kaldı

Sultangazi'de 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Dumandan etkilenen aileye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde hasar oluştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 11:07 Güncelleme 20 Haziran 2024, 11:07
Sultangazi’de 4 katlı bir binanın çatı katında yangın: 2’si çocuk 4 kişi mahsur kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde hasar oluştu.

Yangın, Sultançiftliği Mahallesi 163 Sokakta saat 07.45 sıralarından 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Daireden dumanların çıktığını görenler durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Dairede yaşayan 4 kişilik aile dumanlar nedeniyle dışarıya çıkamayınca dairenin penceresine yöneldi. Anne, baba ve birisi engelli 2 çocuk camda kurtarılmayı beklediler.

Bir süre yardım bekleyen aile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen aileye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde hasar oluştu.

"GEÇEN SENE YİNE AYNI EVDE YANGIN ÇIKTI"
Sokakta ikamet eden Asya Altun, "Ben dairede yangın çıkınca seslendim ama sesimi geç duyurdum. 4 kişi vardı içeride. 4 kişiyi sonra ambulansa aldılar. Çocuğun birisi engelli. Geçen sene yine yangın çıktı aynı evde. Engelli çocuk o yangından da etkilenmişti. Ailenin durumu iyi" diye konuştu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Temmuz’da yoğun diplomasi: Önce Putin sonra Biden! Görüşme tarihleri belli oldu
HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıkmıştı! Kandil’e para toplayan eşbaşkanlar için soruşturma tamamlandı! İşte istenen ceza
Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur bugün 2’nci kez hakim karşısına çıkıyor! Avukatları ne talep edecek? Bakan Yılmaz Tunç’tan yeni açıklama
İBB’den Halk Ekmek’e bir zam daha! Kurban Bayramı sonrası etiketlerde sessiz sedasız %60 artış
Meclis’te Kurban Bayramı sonrası ilk mesai kripto para düzenlemesi için!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 1’i ’kırmızı’ 3’ü ’turuncu’ 5 terörist öldürüldü!
Depozito dönemi başlıyor! Şişe/kutu başına 25 kuruş! Hem doğa hem devlet hem vatandaş kazanacak
Böylesi filmlerde olur! Otele götürdüğü kız ve arkadaşları arabasını çaldı... Geri vermek için bakın ne istediler
Dışişleri Bakanlığı: ’Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la resmi ikili görüşme’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır
Emekliye en az 12.500 TL: Taban aylıkta artış için hangi formüller var? Karar ne zaman verilecek? Nasıl uygulanacak?
Sosyal desteklere memur zammı: Kim ne kadar destek alacak?
Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TAKVİM’e konuştu: Artık hedef liderlik
Almanya’da ’teröristan’ buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmed’den Türkiye’ye karşı bize yardım edin çağrısı | ABD ve YPG’den ortak tatbikat
İşgalci İsrail ordusundan Hamas itirafı: Onları ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor
Son dakika: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı! Çiftçilere hasat için saat verildi... Boğaz ve ’Tarihi Alan’ açılacak
SON DAKİKA