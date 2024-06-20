Sultangazi’de 4 katlı bir binanın çatı katında yangın: 2’si çocuk 4 kişi mahsur kaldı

Bir süre yardım bekleyen aile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen aileye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde hasar oluştu.

"GEÇEN SENE YİNE AYNI EVDE YANGIN ÇIKTI"

Sokakta ikamet eden Asya Altun, "Ben dairede yangın çıkınca seslendim ama sesimi geç duyurdum. 4 kişi vardı içeride. 4 kişiyi sonra ambulansa aldılar. Çocuğun birisi engelli. Geçen sene yine yangın çıktı aynı evde. Engelli çocuk o yangından da etkilenmişti. Ailenin durumu iyi" diye konuştu.