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Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu kenarındaki ceset!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından cesedin 34 yaşındaki Adem Yoğurt'a ait olduğu tespit edildi. Yoğurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 11:33 Güncelleme 20 Haziran 2024, 11:33
Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu kenarındaki ceset!

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Otoyolun kenarında bulunan ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada yerde hareketsiz yatan kişinin 34 yaşındaki Adem Yoğurt olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yoğurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Olay yeri inceleme ekiplerini yaptığı çalışmaların ardından Yoğurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yoğurt'un hayatını kaybetiğini öğrenen yakınları olay yerine akın ederken, bazıları sinir krizi geçirdi.

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