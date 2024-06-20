İstanbul Fatih’te akılalmaz olay: Öfkeli adam 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı! O anlar kamerada

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM SENİ BIÇAKLARIM" ŞEKLİNDE TEHDİTLER SAVURDU Öfkeli baba burada çocuğa hem tokat attı, hem de 'Seni öldürürüm, seni bıçaklarım' şeklinde tehditler savurdu. Yaşanan olayda araya iş yeri sahibi girerek çocuğun darp edilmesini önledi. İş yeri içerisinde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"6-7 KERE VURUYOR, HEM DE TEHDİT EDİYOR"

Darp edilen çocuğun annesi Nurhan L., yaşanan olaylardan dolayı oğlunun çok korktuğunu belirterek, "Üç gün önce benim oğlum parka gitti. Bir tane kızla kavga etmiş. Sonra babası gelip oğlumu dövdü. Ben bir şey demedim. Sonra benim oğlum dün akşam markete ekmek almaya gitti. O adam da markete geliyor ve sonra benim oğlumu dövüyor. 6-7 kere vuruyor, hem de tehdit ediyor. Oğlum çok korktu. Benim oğlumun babası yok, yetim. Ben ona hem anne hem babayım" dedi.

BAKKALCI ÇOCUĞU KURTARDI

Olaydan oldukça etkilenen ve arkadaşlarıyla sokağa çıkıp oynamaktan korkan küçük çocuk Bayram L. ise, kendisine 6 kere tokat attığını ve bakkalın kendisini kurtardığını söyledi.