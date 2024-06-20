Rize Çamlıhemşin’de Kurban Bayramı’nın birinci günü kaçan keçi 3 gün sonra bulundu

Rize 'de tel örgülerden atlayarak kaçan keçi, 3 gün sonra kayalık alanda bulundu.







Kestioğlu ve yakınları, bölgede yaptıkları aramaya rağmen hayvanı bulamadı.





BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ YAKALANDI



Bayramın üçüncü günü köyün kayalık kesiminde görülen kurbanlık keçi, uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Keçi, daha sonra sahibi tarafından kesildi.