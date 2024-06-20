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Rize Çamlıhemşin'de Kurban Bayramı'nın birinci günü kaçan keçi 3 gün sonra bulundu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü tel örgülerden atlayarak kaçan keçi, bayramın 3. günü kayalık alanda bulundu. Keçi, daha sonra sahibi tarafından kesildi.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 14:52 Güncelleme 20 Haziran 2024, 15:06
Rize Çamlıhemşin’de Kurban Bayramı’nın birinci günü kaçan keçi 3 gün sonra bulundu

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Rize'de tel örgülerden atlayarak kaçan keçi, 3 gün sonra kayalık alanda bulundu.

TEL ÖRGÜLERDEN ATLAYIP KAYIPLARA KARIŞTI

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde Murat Kestioğlu'nun satın aldığı keçi, Kurban Bayramı'nın birinci günü evinin önündeki tel örgüyle çevrili alandan kaçarak gözden kayboldu.




Kestioğlu ve yakınları, bölgede yaptıkları aramaya rağmen hayvanı bulamadı.


BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ YAKALANDI

Kurban Bayramı'nın birinci günü kaçan keçi 3 gün sonra bulundu


Bayramın üçüncü günü köyün kayalık kesiminde görülen kurbanlık keçi, uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Keçi, daha sonra sahibi tarafından kesildi.




O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan keçinin yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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