Rize Çamlıhemşin’de Kurban Bayramı’nın birinci günü kaçan keçi 3 gün sonra bulundu

Rize'de tel örgülerden atlayarak kaçan keçi, 3 gün sonra kayalık alanda bulundu.
TEL ÖRGÜLERDEN ATLAYIP KAYIPLARA KARIŞTI
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde Murat Kestioğlu'nun satın aldığı keçi, Kurban Bayramı'nın birinci günü evinin önündeki tel örgüyle çevrili alandan kaçarak gözden kayboldu.
Kestioğlu ve yakınları, bölgede yaptıkları aramaya rağmen hayvanı bulamadı.
BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ YAKALANDI
Bayramın üçüncü günü köyün kayalık kesiminde görülen kurbanlık keçi, uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Keçi, daha sonra sahibi tarafından kesildi.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Öte yandan keçinin yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.