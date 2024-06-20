Ankara’da bir garip olay... İkisi de gece kulübü çalışanı: Alkollü kadın sürücü alkollü kadını ezdi

Ankara 'da yolda yürürken aldığı alkolün etkisiyle düşen gece kulübü çalışanı Melek Akgül (35), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

İKİSİ DE GECE KULÜBÜ ÇALIŞANI

Bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti.