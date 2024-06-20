Ankara’da bir garip olay... İkisi de gece kulübü çalışanı: Alkollü kadın sürücü alkollü kadını ezdi

Ankara'da yolda yürürken aldığı alkolün etkisiyle düşen gece kulübü çalışanı Melek Akgül (35), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.
YERE DÜŞTÜ
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi.
Ankara'da yolda yürürken aldığı alkolün etkisiyle düşen gece kulübü çalışanı Melek Akgül (35), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.
YERE DÜŞTÜ
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi.
Gece kulübünde çalışan Melek Akgül, iş yerinden çıktıktan sonra yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü.
İKİSİ DE GECE KULÜBÜ ÇALIŞANI
Bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti.
Başka bir gece kulübünde çalıştığı belirtilen Öykü Y. kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Çalışma başlatan polis Öykü Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Öykü Y.'nin de yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.