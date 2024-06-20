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Çanakkale'de alevlerle mücadele! Tarlada başladı ormana sıçradı... "En kısa sürede kontrol altına almayı umuyoruz"

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı. Bölgedeki belde belediye başkanı rüzgarın etkili olduğunu bildirip "Yangını en kısa sürede kontrol altına almayı umuyoruz" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 15:16 Güncelleme 20 Haziran 2024, 15:18
Çanakkale’de alevlerle mücadele! Tarlada başladı ormana sıçradı... En kısa sürede kontrol altına almayı umuyoruz

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.

Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, orman teşkilatına destek olmak amacıyla yangının etkili olduğu bölgeye ekipleri sevk ettiklerini söyledi.



Bölgede rüzgarın da etkili olduğunu belirten Oruçoğlu, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almayı umuyoruz." dedi.

Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışması kapsamında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.


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