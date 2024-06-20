Çanakkale'de alevlerle mücadele! Tarlada başladı ormana sıçradı... "En kısa sürede kontrol altına almayı umuyoruz"

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.