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8 Mart'ta katledilmişti: Acılı anne öldürülen kızı İlayda'nın doğum gününü mezarı başında pastayla kutladı

Yunus Yılmaz, bankta oturan İlayda Alkan’ı bıçakla saldırıp hayattan kopardı. Olayda yaralanan anne Oya Tarhan, kızının Kurban Bayramı’na denk gelen doğum gününü mezarı başında pastayla kutladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
8 Mart’ta katledilmişti: Acılı anne öldürülen kızı İlayda’nın doğum gününü mezarı başında pastayla kutladı

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İzmir Konak'ta geçen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Oya Tarhan (45) ile kızı İlayda Alkan (20) gittikleri eğlence mekan dönüşü dinlenmek için bankta oturdu. Bir hastanede veri giriş memuru olarak çalışan Yunus Yılmaz (32), İlayda Alkan'a "Sana bir çakmak lazım" dedi. Genç kız, bu sözler karşısında 'yürü git' cevabını verdi.

Katil, belinden çıkardığı bıçakla genç kızı 14 kez bıçakladı. Olay sırasında anne Oya Tarhan yaralandı. Anne ile kızı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlayda Alkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yunus Yılmaz hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istendi.

Oya Tarhan, kızının Kurban Bayramı'nın 3. gününe denk gelen doğum gününü mezarı başında kutladı. Acılı anne, "Sen toprağın altında biz üstünde çürüyor. Yazılı olsaydı 21 yaşına girecektin. Sadece beni değil koca bir aileyi diri diri mezara gömdün. Adalet yerini bulacak" dedi. Kızının mezarına serdiği giyemediği gelinliğin duvağını gösterdi. Tarhan, "Kalk ben geldim. İyi ki doğdun" diyerek, gözyaşı döktü.

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