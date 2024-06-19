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Karne günü hediye motosikleti 16 yaşındaki Furkan'ın sonu oldu

Şahin Göktürk, lisenin robotik takımında başarılı olan 16 yaşındaki oğlu Furkan Samet’e motosiklet hediye etti. Aracıyla ilk kez yola çıkan genç, seyir halindeyken bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Karne günü hediye motosikleti 16 yaşındaki Furkan’ın sonu oldu

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Korkunç kaza, geçtiğimiz cuma günü İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Furkan Samet Göktürk (16), okulun Ayyıldız robotik takımı mekanik kaptanı olarak ekibiyle birlikte katıldığı yarışmalardan derecelere girdi. Baba Şahin Göktürk, oğlu Furkan Samet'in başarısını tebrik etmek için yaklaşık 7 ay önce bir motosiklet hediye etti. Motosikletle hiç dışarı çıkamayan Furkan Samet, karnesini aldıktan sonra aracıyla arkadaşlarının yanına gitmek için yola çıktı.

DOĞUM GÜNÜNE 3 GÜN VARDI
Esenyurt istikametine doğru seyir halindeki genç sürücü, virajı döndüğü esnada bilinmeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kalbi duran gence sağlık ekipleri dakikalarca kalp mesajı yaptı. Göktürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doğum günü olan 17 Haziran'a 3 gün kala hayata veda eden Samet'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Avcılar'a getirildi. 15 Haziran Cumartesi günü Ispartakule Şehit Tahsin Gerekli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından memleketi Zonguldak'a götürülen Furkan Samet'in cenazesi, Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu Köyü'nde toprağa verildi.

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