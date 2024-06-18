İstanbul’da korsan taksi ile trafik polisi aracı çarpıştı: 6 kişi yaralandı! Sürücü ve yolcuya ceza

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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde, 34 A 73605 plakalı polis otosuyla seyir halinde olan Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru O.B.B., kavşağa geldiği esnada kırmızı ışıkta geçen Kazım D. (55) idaresindeki 55 KM 240 plakalı korsan taksi ile çarpıştı. İstanbul'da film gibi kaza kamerada KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen polis otosundaki memurlar O.B.B., S.A. ve kadın memur M.S.Y. yaralandı. Korsan taksi sürücüsü Kazım D. yara almadan kurtulurken, aracında olan Hilal G. (33) ve çocukları S.G.K. (6) ile A.K.K. (8) yaralandı. Kaza anı ise kask kameralarına anbean yansıdı.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, korsan taksideki kadını, 2 çocuğunu ve hafif yaralı memur O.B.B.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer iki yaralı memur ise ticari taksiyle ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Memurlardan S.A.'nın kolunun parçalı şekilde kırıldığı, kadın memur M.Y.'nin de yüzünün çizildiği, durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.