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Markete giden kadın başıboş sokak köpeğinin hedefi oldu! Köpekperestlere sert tepki: Mecbur muyum acı çekmeye?

Başıboş sokak köpkeleri sorunu insan canını tehdit etmeye devam ediyor. Bu sefer de Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan kadın saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan kadın, köpekperestlere de isyan etti.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 19:56 Güncelleme 18 Haziran 2024, 19:56
Markete giden kadın başıboş sokak köpeğinin hedefi oldu! Köpekperestlere sert tepki: Mecbur muyum acı çekmeye?

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan kadın, sahipsiz köpeğin saldırması sonucu yaralandı.



Atatürk Mahallesi Sait Karaali Sokak'ta yaşayan Sakine Aslan, motosikletle markete giderken bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralanan kadın, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.



Aslan, yaptığı açıklamada, markete giderken köpeğin saldırdığını belirterek, "Bu sene köpeklerin yüzünden kaç kişi öldü? Buradan hayvanseverlere sesleniyorum; köpeklere sahip çıkacaksanız evinizde beslersiniz. Ben köpekler yüzünden mecbur muyum acı çekmeye? Samandağ Belediye Başkanı'na da sesleniyorum; lütfen bu köpeklere bir çözüm bulun. Gittikçe çoğalıyor bu köpekler. Çoluk çocuğa saldırıyor. 10 gün çalışamayacağım. Mağdur oldum." diye konuştu.

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