Adana'nın Feke ilçesinde, sedirin altındaki av tüfeğini almaya çalışan Kübra Nur Söğüt (9), silahın kazara ateş alması sonucu karnından vurularak hayatını kaybetti.

ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN ATEŞ ALDI

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konakkuran Mahallesi'nde meydana geldi. Evde sedirin altında bulunan av tüfeğini çıkarmaya çalıştığı öne sürülen 9 yaşındaki Kübra Nur Söğüt, silahın ateş alması sonucu karnından vurularak yaralandı.

İKİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Kübra Nur, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Söğüt'ün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.