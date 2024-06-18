İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Beslenme uzmanları, et tüketimi konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için önemli uyarılarda bulundu. Bayramda sıklıkla tercih edilen kızartma ve kavurma yöntemlerinin sağlık açısından risk taşıdığını vurgulayan uzmanlar, etin daha sağlıklı alternatiflerle pişirilmesi gerektiğini dile getirdi.

KAVURMA YERİNE BUNU YAPIN 🍖 Kırmızı et tüketiminin arttığı bu dönemde, kavurma yerine ızgara, mangal veya haşlama yöntemlerini tercih edin. 🥗 Etin yanında mutlaka C vitamini içeren yeşil salatalar ve sebzeler tüketin.