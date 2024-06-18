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Bununla birlikte sakın kavurma yemeyin! Bayramda et tüketenler aman dikkat! Uzmanlar açıkladı

Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda tüketilen kırmızı etin fazla alımının sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirttiler.İşte et tüketirken dikkat etmeniz gerekenler...

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 09:06 Güncelleme 19 Haziran 2024, 09:06
Bununla birlikte sakın kavurma yemeyin! Bayramda et tüketenler aman dikkat! Uzmanlar açıkladı

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Beslenme uzmanları, et tüketimi konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için önemli uyarılarda bulundu. Bayramda sıklıkla tercih edilen kızartma ve kavurma yöntemlerinin sağlık açısından risk taşıdığını vurgulayan uzmanlar, etin daha sağlıklı alternatiflerle pişirilmesi gerektiğini dile getirdi.

KAVURMA YERİNE BUNU YAPIN

🍖 Kırmızı et tüketiminin arttığı bu dönemde, kavurma yerine ızgara, mangal veya haşlama yöntemlerini tercih edin.

🥗 Etin yanında mutlaka C vitamini içeren yeşil salatalar ve sebzeler tüketin.

🥤 Şekerli içeceklerden uzak durun. Ayran, şalgam suyu veya maden suyu gibi alternatiflere yönelin.

🍬 Tatlı tüketiminde de şerbetli tatlılar yerine dondurma veya sütlü tatlıları tercih edin.

⚠️ ETİ GAZLI İÇECEKLERLE YERSEK NE OLUR?

🍖 Sindirim sorunlarına neden olabilir.
🥤 Sindirimi zorlaştırabilir ve şişkinlik yapabilir.

📉 Besin emilimini azaltabilir.
💧 Hidrasyon dengesini bozabilir.

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