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Üsküdar'da 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Kurban Bayramı'nın 3. gününde İstanbul Üsküdar'da 4 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken yolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 08:58 Güncelleme 20 Haziran 2024, 08:58
Üsküdar’da 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

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D-100 Otoyolu Üsküdar geçişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 4 araç çarpıştı.

Otoyolda seyreden diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, 1'i sürücü 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

3 sürücü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

TRAFİK DURDU
Kaza nedeniyle 3 şeridi trafiğe kapatılan D-100 otoyolunda Ataşehir'e kadar trafik yoğunluğu oluştu.

Kapatılan şeritler, İBB Yol Bakım ekiplerinin yolu temizlemesi ve araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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