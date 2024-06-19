Adana’da acı olay! Anne ve bebeği yangında can verdi

Yürek yakan olay, Adana Sarıçam'da yaşandı. Suluca Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının CYB-1 A blok 2. katındaki dairede dün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

Dairedeki Cumali Barış ile dini nikahla birlikte yaşadığı Fas asıllı Meryem El Makrum (27) ve çocukları Mehmet Emin Barış (1) mahsur kaldı. Çiftin komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, evden çıkarılan Makrum ve Barış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Cumali Barış ise hastaneye götürüldü. Anne ve oğlunun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.