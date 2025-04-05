Göztepe maçı sonu oldu! Beşiktaş’ta ayrılık kararı

Ersin Destanoğlu'nun Göztepe karşısında yediği gol (AA)

Sabah'ta yer alan habere göre, daha önce de benzer durumlarla karşılaşan Ersin Destanoğlu, bu kez oldukça sinirli ve üzgün bir şekilde tepkisini ortaya koydu. Genç eldivenin sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmayı kafasına koyduğu ifade edildi.