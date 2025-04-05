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Göztepe maçı sonu oldu! Beşiktaş'ta ayrılık kararı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye 3-1 yenilerek çeyrek finalde elenen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların milli kalecisi Ersin Destanoğlu, kendisine yöneltilen tepkiler sonrasında ayrılık kararı aldı.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 17:16 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 17:16
Göztepe maçı sonu oldu! Beşiktaş’ta ayrılık kararı

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Beşiktaş'ın Göztepe karşısında 3-1'lik skorla Türkiye Kupası'na veda ettiği mücadelede kaleci Ersin Destanoğlu, taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Karşılaşmanın ardından 24 yaşındaki milli kaleci, doğrudan soyunma odasına giderken tribünlerden gelen ıslıklara büyük sitem gösterdi.

Ersin Destanoğlu'nun Göztepe karşısında yediği gol (AA)Ersin Destanoğlu'nun Göztepe karşısında yediği gol (AA)

Sabah'ta yer alan habere göre, daha önce de benzer durumlarla karşılaşan Ersin Destanoğlu, bu kez oldukça sinirli ve üzgün bir şekilde tepkisini ortaya koydu. Genç eldivenin sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmayı kafasına koyduğu ifade edildi.

Gol: Romulo| Beşiktaş 1 - 1 Göztepe

Ersin Destanoğlu (Takvim Foto Arşiv)Ersin Destanoğlu (Takvim Foto Arşiv)

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 7 maçta görev alan Ersin Destanoğlu, 11 gol yerken, 2 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.