SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Konya'da tarım işçileri ile esnaf arasında hesap kavgası: 1'i ağır 8 yaralı

Konya Halkapınar'da tarım işçileri ile esnaf arasında hesap yüzünden taşlı sopalı kavga çıktı. Olayda 1'i ağır 8 kişi yaralanırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 14:00 Güncelleme 18 Haziran 2024, 14:07
Konya’da tarım işçileri ile esnaf arasında hesap kavgası: 1’i ağır 8 yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay, dün İvriz Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan gelen tarım işçileri ile İvriz mesire alanındaki esnaf arasında, alışveriş sonrası hesap yüzünden çıkan tartışma, taşlı, sopalı kavgaya döndü.

Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 yaralı ise Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tuzla’da fabrika yangını! Ormanlık alana sıçradı
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Kritik gün bugün! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor! Saat belli oldu! İhbar eden Türk kurye çıktı
Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler ve Kenan Yıldız sahada olacak
10 yıllık gizemde yeni sinyal! Kayıp Malezya uçağının yerini gösterebileceği düşünülen su altı sinyalleri kaydı bulundu
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bayram mesaisi! Vergi kaçırana af yok! Hatalı KDV IBAN pos cihazı...
Demokratlar Joe Biden’a komplo mu kurdu? İngiliz basınından flaş iddia: Clinton, Obama, Pelosi ve Schumer dörtlüsü harekete geçti! Adaylıktan çekilecek mi?
Son 53 yılın en sıcak ayları! MGM verileri açıkladı! Önümüzdeki Cuma gününe dikkat 44 dereceyi bulacak | Bugün hava nasıl olacak?
9. Yargı Paketi Meclis’e geliyor! Casusluk faaliyetleri için özel düzenleme! Hapis cezası alacaklar
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Yapay zeka! Afra Saraçoğlu, Burak Özçivit, Esra Erol’u bile kullandılar! Hepsinin ses ve görüntülerini kullanıp...
Dijital Telif Yasası’nda sona geliniyor! Emek hırsızlığı son bulacak
Tel Aviv ve Kudüs ayaklandı! On binlerce İsrailli, hükümetin istifa etmesi için sokaklara akın etti | Netanyahu’nun evini bastılar
TAKVİM yazdı! Bodrum tarifesi dudak uçuklattı: Kahvaltıya 2 bin plaja 6 bin TL veren tatilcilere su şoku
Iraklı Prens Ra’ad Bin Zeid’in Tarabya’daki milyonluk arsası davalık oldu: 9 parsel 4 bin 135 metrekare
Özel hastanelerin provizyon oyunu! Özel sağlık sigortası karşılasa bile bakın ne yapıyorlar
SON DAKİKA