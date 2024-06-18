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Iraklı Prens Ra'ad Bin Zeid'in Tarabya'daki milyonluk arsası davalık oldu: 9 parsel 4 bin 135 metrekare

Türkiye'nin ilk kadın ressamlarından, dünyaca ünlü sanatçı merhum Fahrelnisa Zeid'in oğlu ve devrik Irak hanedanlığından olan Prens Ra'ad Bin Zeid'in İstanbul Tarabya'da bulunan arsası mahkemelik oldu. 9 parsel ve 4 bin 135 metrekarelik yüz ölçümlü arsada 4 kişiye ait hisse bulunduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 09:57 Güncelleme 18 Haziran 2024, 09:57
Iraklı Prens Ra’ad Bin Zeid’in Tarabya’daki milyonluk arsası davalık oldu: 9 parsel 4 bin 135 metrekare

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Ürdün'de 1991'de yaşamını yitiren dünyaca ünlü Türk ressam Fahrelnisa Zeid ve Devrik Irak Kralı Faysal'ın küçük kardeşi Prens Emir Zeid'in oğlu Prens Ra'ad Bin Zeid'in Tarabya'da bulunan arsası mahkemelik oldu.



MAHKEMEYE BAŞVURDU
Devrik Irak Kralı Faysal'ın küçük kardeşi Prens Emir Zeid'le Fahrelnisa Zeid'in oğlu Ra'ad Bin Zeid Sarıyer Tarabya'da bulunan arsasının bir kısmı Hazine Maliyesi'ne ait görününce taraflar anlaşmazlığın çözülmesi için mahkemeye başvurdu.

4 bin 135 metrekarelik yüz ölçümlü arsada 4 kişiye ait hisse bulunduğu ortaya çıktı.

9 PARSEL 4 BİN 135 METREKARELİK ARSA
Prens Ra'ad Bin Zeid ile birlikte 4 kişinin Sulh Hukuk Mahkemesine yaptığı başvuruda 9 parsellik ve 4 bin 135 metrekarelik arsa üzerinde Maliye Hazinesiyle birlikte hissedar oldukları anlatıldı.

Fahrelnissa Zeid ve Devrik Irak Kralı FaysalFahrelnissa Zeid ve Devrik Irak Kralı Faysal

4 KİŞİ VAR
Arsa üzerinde taraflar arasında paylaşım konusunda anlaşma yapmanın mümkün olmadığı anlatılan başvuru dilekçesinde ortaklığın satış suretiyle mahkeme tarafından giderilmesi talep edildi. Davaya konu olan arsa üzerinde hak sahibi olan 4 kişi Sarıyer Belediyesine başvurarak imar kanununca parsel ve ada oluşturuldu ancak bu kez bazı hissedarlara parselden hisseleri verilmedi.

Prens Ra'ad Bin ZeidPrens Ra'ad Bin Zeid

Taraflar bu kez parselasyon işlemine karşı iptal davası açtı. Açılan dava kabul edilerek İdare Mahkemesi tarafından belediyenin yaptığı işlem iptal edildi.

Fahrelnissa ZeidFahrelnissa Zeid

MAHKEME ÇÖZECEK
Bu kez taraflar arasında tapu kaydının düzelmesi için Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı.

Yıllarca süren davalar üzerine paylaşımda anlaşamayan taraflar Sulh Hukuk Mahkemesine giderek paylaşımı yapamadıklarını mahkemenin taraflar arasında ortaklığın satış suretiyle giderilmesi istendi. Sabah'ta yer alan habere göre, mahkeme talebi kabul ederek davanın görülmesine karar verdi.

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