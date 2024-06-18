Iraklı Prens Ra’ad Bin Zeid’in Tarabya’daki milyonluk arsası davalık oldu: 9 parsel 4 bin 135 metrekare

Fahrelnissa Zeid ve Devrik Irak Kralı Faysal

4 KİŞİ VAR

Arsa üzerinde taraflar arasında paylaşım konusunda anlaşma yapmanın mümkün olmadığı anlatılan başvuru dilekçesinde ortaklığın satış suretiyle mahkeme tarafından giderilmesi talep edildi. Davaya konu olan arsa üzerinde hak sahibi olan 4 kişi Sarıyer Belediyesine başvurarak imar kanununca parsel ve ada oluşturuldu ancak bu kez bazı hissedarlara parselden hisseleri verilmedi.