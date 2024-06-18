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Depremzedeye bayram hediyesi

Yüzyılın afetinde evsiz kalan depremzedeler, yeni konutlarına kavuşmaya başladı. Bugüne kadar 76 bin evin anahtarları dağıtıldı. Bayramı yeni evlerinde geçiren vatandaşlar, “Allah devletimize zeval vermesin” diyerek dualarını yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Depremzedeye bayram hediyesi

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Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler, Kurban Bayramı'nı inşası tamamlanan yeni konutlarında geçirmeye başladı. Bugüne kadar depremin yerle bir ettiği 11 şehirde, on binlerce konutun anahtar teslimi yapıldı. Kurban Bayramı öncesi de Diyarbakır'da da merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde toplam 6 bin 40 deprem konutundan 4 bin 366'sının yapımı tamamlandı.

Hak sahipleri yeni lüks konutlarına taşındı. Depremde eşini ve torununu kaybeden, kızı yaralı olarak kurtulan Abdullah Yılmaz, evinde hayata yeniden sarıldı. "Yeni konutumuza iki hafta önce yerleştik. Allah devletimize zeval vermesin. Evimizde ilk bayramımızı geçiriyoruz. İlk bayramımızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çok şükür evimizdeyiz" ifadesini kullandı.

HEDEF 200 BİN KONUT
Deprem bölgesinde, bugüne kadar 76 binden fazla afet konutu teslim edildi. 412 bin konutun ihalesi bitti. Yıl sonuna kadar 200 bine yakın konutun teslim edileceği bildirildi. Başkan Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada "İnşallah 2025 yılının son aylarına doğru da bütün hak sahiplerine konut ve iş yerlerini teslim etmiş olacağız. Deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırıncaya kadar inşallah gecemizi gündüzümüze katacağız, koşturacağız, süreci anbean takip edeceğiz" demişti.

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