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20-21 Haziran bankalar açık mı 2024? Perşembe, Cuma özel bankalar açık olacak mı? İş Bankası, Garanti, TEB, Yapı Kredi...

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazartesi günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek şekilde planlanmıştır. Bayram tatilinin ardından ise vatandaşlar bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmek için bankaların çalışma durumunu merak ediyorlar. Peki, 20-21 Haziran bankalar açık mı 2024? Perşembe, Cuma özel bankalar açık olacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 09:32 Güncelleme 18 Haziran 2024, 09:32
20-21 Haziran bankalar açık mı 2024? Perşembe, Cuma özel bankalar açık olacak mı? İş Bankası, Garanti, TEB, Yapı Kredi...

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2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Bayram tatilinin ardından ise bankaların çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılabiliyor mu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor.

Buna göre 17-18-19 Haziran 2024 tarihlerinde yani Kurban Bayramı boyunca bankalar kapalı olacak.

ÖZEL BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

Bu nedenle idari izinli sayılan 20-21 Haziran tarihlerinde özel bankalar hizmet vermeye devam edecek.

BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI, HESABA NE ZAMAN GEÇER?

Kurban Bayramı süresince, aynı banka içinde gerçekleştirilen havale işlemleri hesaplara anında yansıyabilir.

Ancak farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemleri, tatil günlerinde işleme alınmayacak ve tatil sonrasında ilk iş gününde hesaplara geçecektir.

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