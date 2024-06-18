20-21 Haziran bankalar açık mı 2024? Perşembe, Cuma özel bankalar açık olacak mı? İş Bankası, Garanti, TEB, Yapı Kredi...

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2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Bayram tatilinin ardından ise bankaların çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ? Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılabiliyor mu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;