Uzmanlar resmen yalvarıyor! Vantilatör açıkken uyuyanlar yandı!

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Yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar, evlerde ve iş yerlerinde vantilatör kullanımını yaygınlaştırıyor. Ancak bu pratik çözüm, sağlık açısından bazı riskleri de beraberinde getirebilir. Vantilatörler genellikle insanların sıcak havalarda rahatlaması için tercih edilen bir yöntemdir. Ancak uzun süreli ve doğrudan vantilatörün üflediği hava akımına maruz kalmak, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. İşte vantilatörün zararları...

YÜZ FELCİNE SEBEP OLABİLİR Vantilatör kullanımıyla doğrudan felç olma arasında bilimsel bir bağlantı bulunmamaktadır. Ancak uzun süreli ve yoğun hava akımına maruz kalmak, özellikle yüz ve boyun bölgesinde kas sertliği ve ağrılara yol açabilir. Bu durum, bazen yüz felci olarak bilinen "Bell's Palsy" ile karıştırılabilir.