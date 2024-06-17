SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Uzmanlar resmen yalvarıyor! Vantilatör açıkken uyuyanlar yandı!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vantilatörler, sıcak havalarda serinlemek için sıklıkla tercih edilen bir çözüm olmaktadır. Ancak bu pratik cihazın kullanımı bazı sağlık riskleri de taşıyabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 09:50 Güncelleme 18 Haziran 2024, 09:50
Uzmanlar resmen yalvarıyor! Vantilatör açıkken uyuyanlar yandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar, evlerde ve iş yerlerinde vantilatör kullanımını yaygınlaştırıyor. Ancak bu pratik çözüm, sağlık açısından bazı riskleri de beraberinde getirebilir. Vantilatörler genellikle insanların sıcak havalarda rahatlaması için tercih edilen bir yöntemdir. Ancak uzun süreli ve doğrudan vantilatörün üflediği hava akımına maruz kalmak, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. İşte vantilatörün zararları...

YÜZ FELCİNE SEBEP OLABİLİR

Vantilatör kullanımıyla doğrudan felç olma arasında bilimsel bir bağlantı bulunmamaktadır. Ancak uzun süreli ve yoğun hava akımına maruz kalmak, özellikle yüz ve boyun bölgesinde kas sertliği ve ağrılara yol açabilir. Bu durum, bazen yüz felci olarak bilinen "Bell's Palsy" ile karıştırılabilir.

VANTİLATÖRÜN ZARARLARI

Cilt ve Solunum Yollarının Kuruması: Vantilatörler, havadaki nemi azaltarak cildin ve solunum yollarının kurumasına yol açabilir. Bu durum, gözlerde, burun ve boğazda kuruluk veya tahrişe neden olabilir.

Kas Ağrıları: Uzun süreli doğrudan hava akımına maruz kalmak, özellikle soğuk hava üfleyen vantilatörlerde, sabahları boyun ve sırt ağrılarına sebep olabilir. Kaslarınızın sertleşmesine veya ağrımasına yol açabilir.

Alerji ve Astım Belirtilerinin Kötüleşmesi: Vantilatörler, odadaki toz ve polen gibi alerjenleri havada dolaştırarak alerjik reaksiyonlara veya astım belirtilerinin kötüleşmesine neden olabilir.

Soğuk Algınlığı Riski: Özellikle doğrudan yüzünüze üflenirse, vantilatörler vücut ısınızı düşürerek soğuk algınlığı veya enfeksiyon riskini artırabilir.

Buzdolabında, dondurucuda kurban eti nasıl, kaç ay saklanır? Kurban eti nasıl saklanır, nasıl dinlendirilir?Buzdolabında, dondurucuda kurban eti nasıl, kaç ay saklanır? Kurban eti nasıl saklanır, nasıl dinlendirilir?
Buzdolabında, dondurucuda kurban eti nasıl, kaç ay saklanır? Kurban eti nasıl saklanır, nasıl dinlendirilir?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kritik gün bugün! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor! Saat belli oldu
9. Yargı Paketi Meclis’e geliyor! Casusluk faaliyetleri için özel düzenleme! Hapis cezası alacaklar
Dijital Telif Yasası’nda sona geliniyor! Emek hırsızlığı son bulacak
Özel hastanelerin provizyon oyunu! Özel sağlık sigortası karşılasa bile bakın ne yapıyorlar
Esas hedef Anadolu’nun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mev’ud’u kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanı
30 yerinden bıçaklanıp öldürülen Hacer Çağla’nın katilinin son mesajı ortaya çıktı: Hediye getireceğim...
Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler ve Kenan Yıldız sahada olacak
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Teşkilatlarına bayram mesajı! Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı
Tazminatlar artıyor: Kıdem hesabı nasıl yapılır? Kimlerin alacağı tutar yükselecek?
Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!
TAKVİM yazdı! Bodrum tarifesi garibanın dudağını uçuklattı: Kahvaltıya 2 bin, plaja 6 bin TL veren kesesi dolgunlara, büyük şok!
EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak
İstanbul Sarıyer’de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor
Fitch Ratings flaş Türkiye raporu! Büyüme beklentisi 2,8’den yüzde 3,5’e yükseldi
SON DAKİKA