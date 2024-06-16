Buzdolabında, dondurucuda kurban eti nasıl, kaç ay saklanır? Kurban eti nasıl saklanır, nasıl dinlendirilir?

Kurban Bayramı'nda vatandaşlar kurbanlarını kesip etlerini saklama ve dinlendirme konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Müslümanlar için büyük bir önem taşıyan bu süreç doğru yöntemlerle ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmek isteniyor. Peki, kurban eti nasıl saklanır, nasıl dinlendirilir? Buzdolabında, dondurucuda kurban eti nasıl, kaç ay saklanır? İşte detaylar!
KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLİR?
Kurbanlık hayvanların kesiminden sonra etin dinlendirilmesi, etin kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Uzmanlar, yeni kesilen etin, ilk sıcaklığını kaybetmesi için geniş bir kap veya tepside, serin ve güneş görmeyen bir yerde 1-2 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Et, bu süre zarfında sertlik kıvamına ulaşacak ve daha sonra kolayca işlenebilecektir. Dinlenmeyen etler, çözüldüğünde sertleşebilir ve yemesi güç hale gelebilir.
KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?
Kurban etinin saklama süreci, sağlıklı tüketim için hayati öneme sahiptir. Kesim sonrası, etin üzerinde oluşabilecek bakterilerin üremesini önlemek adına dikkatli bir şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Et, kesim sonrasında hızlıca 7 derecenin altında soğutulmalı ve buzdolabının buzluk kısmında saklanmalıdır. Buzluktan çıkarılan et, asla tekrar dondurulmamalı; aksi takdirde bakteri üremesi artarak sağlık riskleri oluşturabilir.
Eğer et buzdolabında saklanacaksa, birkaç hafta boyunca güvenle muhafaza edilebilirken, -4 derecede bir buzlukta 4 ila 6 ay, -18 derecede bir derin dondurucuda ise daha uzun sürelerle saklanabilir.