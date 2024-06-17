PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Balıkesir'de vahşet! Hazal Atmaca sevgilisi Süleyman Demir tarafından boğazından ve karnından bıçaklandı

Balıkesir'de Hazal Atmaca tartıştığı sevgilisi Süleyman Demir tarafından boğazından ve karnından bıçaklandı. Hazal Atmaca, kanlar içinde yere yığılırken, Süleyman Demir kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 18:47 Güncelleme 17 Haziran 2024, 18:47
Balıkesir’de vahşet! Hazal Atmaca sevgilisi Süleyman Demir tarafından boğazından ve karnından bıçaklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Süleyman Demir (40) tarafından boğazından ve karnından bıçaklanan Hazal Atmaca (36), ağır yaralandı.



BOĞAZI VE KARNINDAN BIÇAKLANDI

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çuğra sahilinde meydana geldi.



Sevgili oldukları öğrenilen Hazal Atmaca ile Süleyman Demir arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Demir, cebinden çıkardığı bıçakla Atmaca'yı boğazından ve karnından bıçakladı.



Hazal Atmaca, kanlar içinde yere yığılırken, Süleyman Demir kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Müdahalesi yapılan Atmaca, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hazal Atmaca'nın, eşinden ayrıldığı ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.



KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, olayın meydana geldiği sahilde inceleme yaptı. Kaçan saldırgan kısa süre sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Teşkilatlarına bayram mesajı! Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı
Esas hedef Anadolu’nun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mev’ud’u kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanı
Türk Telekom
Siyasette ’bayram’ havası! CHP ve MHP’den AK Parti’ye ziyaret: Cumhur dimdik ayakta mesajı | Heyetler ne konuştu?
Siyonist basın duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak
Ulaşımda rekor bayramı! İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü...
Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!
Kemikleri 316 gün sonra bulunmuştu! Korhan Berzeg soruşturmasında ’Tina’ muamması: Olay yerinde bulunan şahsi eşyaları ilk kez görüntülendi
EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak
İstanbul trafik yoğunluğu ne durumda? Trafik nasıl? Kurban Bayramı’nın 2. günü trafik yoğunluğu yüzde 36
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor
Sedef Güler cinayetinin ’bir numaralı’ ismi Yavuz Güngör tutuklandı! Firar planı çöktü sorguda döküldü: Cesetten kurtulmaya karar verdim
Avrupalı Türklerin ana vatana gelişleri başladı: Gurbette ezan sesine hasretiz
SON DAKİKA