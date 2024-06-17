Balıkesir’de vahşet! Hazal Atmaca sevgilisi Süleyman Demir tarafından boğazından ve karnından bıçaklandı

Hazal Atmaca , kanlar içinde yere yığılırken, Süleyman Demir kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Müdahalesi yapılan Atmaca, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hazal Atmaca'nın, eşinden ayrıldığı ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.