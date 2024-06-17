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Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 16:03 Güncelleme 17 Haziran 2024, 17:06
Şanlıurfa’da sulama kanalında akıntıya kapılan 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Çamlıdere Mahallesi civarında sulama kanalına giren Sedat Dağ (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve dalgıç polisler sevk edildi.

1 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Ekiplerin su altından ve su yüzeyinden yaptığı çalışma sonucunda Dağ'ın cesedi, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulundu.

Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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