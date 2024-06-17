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İzmir Karabağlar'da 30 yerinden bıçaklanıp öldürülen gencin cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Ölmeden 1.5 saat önce...

İzmir Karabağlar'da erkek arkadaşı tarafından 30 yerinden bıçaklanarak katledilen 15 yaşındaki genç Hacer Çağla Çetinalp'in ölümünün ardından yeni detaylar ortaya çıktı. Adli tıp kurumundan cenazesi teslim alınan kızın, evden 'bayram harçlığı almak için' çıktığı ve babasının evinde konuşmak için bir araya geldikleri öğrenildi. Öte yandan Çetinalp'in annesine en son saat 15.45'te mesaj gönderdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 17:53 Güncelleme 17 Haziran 2024, 19:00
İzmir Karabağlar’da 30 yerinden bıçaklanıp öldürülen gencin cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Ölmeden 1.5 saat önce...

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İzmir Karabağlar'da tartıştığı eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) tarafından evde 30 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hacer Çağla Çetinalp'in (15) cenazesi adli tıp kurumundan teslim alındı. Annesi Kadriye Kaya ile yaşayan Çetinalp'in, U.E.Y. ile babasının evinde buluşmak için bayram harçlığı alma bahanesiyle evden ayrıldığı, Çetinalp'in annesine en son saat 15.45'te merak etmemesi için mesaj attıktan yaklaşık 1,5 saat sonra ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Hacer Çağla 30 bıçak darbesiyle katledildi! İşte detaylar...

15 YAŞINDAKİ İKİ GENÇ...

Korkunç olay, 15 Haziran'da akşam saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Şerif Remzi Ortaokulu'ndan mezun olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp ile 15 yaşındaki eski erkek arkadaşı U.E.Y., Çetinalp'in polis memuru babası İ.U.Ç.'nin evinde buluştu.

30 YERİNDEN BIÇAKLADI

İkili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında U.E.Y., Çetinalp'i 30 yerinden bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Çetinalp, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada dışarıdan eve dönen Çetinalp'in polis memuru babası İ.U.Ç., evde kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Baba olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili cinayet şüphelisi U.E.Y. ile Çetinalp'in babası İ.U.Ç., gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliye sevk edilen cinayet şüphelisi U.E.Y. tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise serbest bırakıldı.

HACER ÇAĞLA BARIŞMAYI REDDETMİŞ

U.E.Y. ifadesinde, eski kız arkadaşı ile barışmak için bir araya geldiğini ancak Çetinalp'in barışmayı reddettiğini ve kendisi aldattığını düşündüğü için çıkan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf etti. Olayın ardından Çetinalp'in telefonunu ve olayda kullandığı bıçağı alarak evden ayrıldığını söyleyen U.E.Y., cep telefonunu sokaktaki bir çöp kutusuna atıp, bıçağı da eve getirdiğini belirtti.

KONUŞMALARINA İZİN VERDİ

Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise ifadesinde, U.E.Y.'nin kendisine kızını çok sevdiğini ve konuşup, barışmak istediğini söylemesi üzerine evde buluşmalarına izin verdiğini söyledi. Baba İ.U.Ç., U.E.Y. ile kızı Çetinalp'in konuşması için evden ayrıldığını geri döndüğünde ise kızının cesediyle karşılaştığını anlattı.

BAYRAM HARÇLIĞI BAHANESİYLE ÇIKMIŞ

Hacer Çağla Çetinalp'in, cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Annesi Kadriye Kaya ile yaşayan Çetinalp'in babasının evine giderken babaannesinin kendisi için bıraktığı bayram harçlığını alma bahanesiyle evden ayrıldığı belirtildi. İ.U.Ç.'nin, evinde buluşturduğu kızı ile U.E.Y.'nin bir süre yanında durup, daha sonra konuşabilmeleri için dışarıya çıktığı ifade edildi.

ANNESİ GÖRÜŞMESİNİ YASAKLAMIŞ

Çetinalp'in annesi Kaya'ya en son saat 15.45'te merak etmemesi için mesaj attığı daha sonra kızına ulaşamayan Kaya'nın eski eşi İ.U.Ç.'ye haber verdiği kaydedildi. Dışarıdan eve dönen baba İ.U.Ç.'nin saat 19.30 sıralarında kızının cesedini bulduğu yönünde Kaya'yı aradığı belirtildi. Çetinalp'in 2 yıldır görüştüğü U.E.Y.'nin olumsuz davranışlar sergilediği, bu durumdan etkilenen Çetinalp'in psikolojik destek aldığı ve annesi Kaya'nın kızının U.E.Y. ile görüşmesini yasakladığı ifade edildi.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

15 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülen aynı yaştaki kızın cenazesi toprağa verildi. Yakınlarınca İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, Gümüşpala Merkez Camisi'ne getirildi.

Gencin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazede kızın annesi, babası ve yakınları gözyaşı döktü.

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