İzmir Karabağlar’da 30 yerinden bıçaklanıp öldürülen gencin cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Ölmeden 1.5 saat önce...

İzmir Karabağlar'da tartıştığı eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) tarafından evde 30 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hacer Çağla Çetinalp'in (15) cenazesi adli tıp kurumundan teslim alındı. Annesi Kadriye Kaya ile yaşayan Çetinalp'in, U.E.Y. ile babasının evinde buluşmak için bayram harçlığı alma bahanesiyle evden ayrıldığı, Çetinalp'in annesine en son saat 15.45'te merak etmemesi için mesaj attıktan yaklaşık 1,5 saat sonra ölü bulunduğu ortaya çıktı.

15 YAŞINDAKİ İKİ GENÇ...

Korkunç olay, 15 Haziran'da akşam saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Şerif Remzi Ortaokulu'ndan mezun olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp ile 15 yaşındaki eski erkek arkadaşı U.E.Y., Çetinalp'in polis memuru babası İ.U.Ç.'nin evinde buluştu.

30 YERİNDEN BIÇAKLADI

İkili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında U.E.Y., Çetinalp'i 30 yerinden bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Çetinalp, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada dışarıdan eve dönen Çetinalp'in polis memuru babası İ.U.Ç., evde kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Baba olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili cinayet şüphelisi U.E.Y. ile Çetinalp'in babası İ.U.Ç., gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliye sevk edilen cinayet şüphelisi U.E.Y. tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise serbest bırakıldı.