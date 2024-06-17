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Mardin'de dehşet evi: Eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti

Mardin Artuklu'da polis lojmanında ailesiyle birlikte kalan polis memuru Hasan Şahin, eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 11:08 Güncelleme 17 Haziran 2024, 11:18
Mardin’de dehşet evi: Eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti

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Mardin'de polis memuru Hasan Şahin (31), hemşire eşi Merve Şahin'i ve 3 yaşındaki oğlu Hasan Şahin'i tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Mardin'de vahşet!

Olay, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi.

Polis memuru Hasan Şahin, bilinmeyen bir nedenle hemşire eşi Merve Şahin'i ve oğlu Hasan Şahin'i tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Şahin, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah sesleri üzerine lojmandaki meslektaşları çilingir yardımı ile eve girdiklerinde 3 kişiyi vurulmuş halde buldu.

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde 3'ünün de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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