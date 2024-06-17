Mardin’de dehşet evi: Eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti

Mardin 'de polis memuru Hasan Şahin (31), hemşire eşi Merve Şahin 'i ve 3 yaşındaki oğlu Hasan Şahin'i tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Polis memuru Hasan Şahin, bilinmeyen bir nedenle hemşire eşi Merve Şahin'i ve oğlu Hasan Şahin'i tabanca ile ateş ederek öldürdü.