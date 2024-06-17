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Seneye Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor? 2025 resmi ve dini bayram tarihleri!

Vatandaşlar, 2025 yılının bayram tatillerini şimdiden merakla bekliyor. 16 Haziran 2024, Kurban Bayramı'nın ilk günü kutlanırken, gelecek yılın Ramazan ve Kurban bayramlarının hangi günlere denk geleceği araştırılmaya başlandı. İşte 2025 yılına ait tüm resmi ve dini bayramların günleri...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 17:04 Güncelleme 17 Haziran 2024, 17:05
Seneye Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor? 2025 resmi ve dini bayram tarihleri!

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Gelecek yılın bayram tatilleri vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 2024 yılında Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran'a denk geldi ve tatil 9 gün boyunca sürecek. Şimdi ise gözler 2025 yılındaki Ramazan ve Kurban bayramlarına çevrildi. İşte 2025 yılında kutlanacak resmi ve dini bayramların günleri...

Ramazan Bayramı 2025

Ramazan Bayramı, İslam dünyasında Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte büyük bir coşkuyla kutlanır. 2025 yılında Ramazan Bayramı'nın tarihleri şu şekildedir:

30 Mart 2025 Pazar: Ramazan Bayramı Arifesi

31 Mart 2025 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. Günü

1 Nisan 2025 Salı: Ramazan Bayramı 2. Günü

2 Nisan 2025 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3. Günü

Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, özellikle çalışanlar için 30 Mart Pazar günü tatilin arifesi olacak ve 31 Mart Pazartesi günü resmi tatil olarak bayram başlayacak. Bayram tatili, 1 ve 2 Nisan tarihlerinde de devam ederek üç gün sürecek.

Kurban Bayramı 2025

Kurban Bayramı, Müslümanlar için en önemli dini bayramlardan biridir ve genellikle 4 gün süren bu bayramda kurban kesme ibadeti gerçekleştirilir. 2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri ise şu şekildedir:

6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı Arifesi

7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 1. Günü

8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 2. Günü

9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 3. Günü

10 Haziran 2025 Salı: Kurban Bayramı 4. Günü

Kurban Bayramı'nın arifesi 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bu da hafta sonu ile birleşerek tatilin daha da uzun sürebileceği anlamına geliyor. 7-8-9-10 Haziran tarihlerinde ise bayram devam edecek ve dört günlük bir bayram tatili yaşanacak.

Resmi Tatiller ve Özel Günler 2025

2025 yılında Türkiye'de kutlanacak resmi tatiller ve özel günler ise şu şekildedir:

1 Ocak 2025 Çarşamba: Yılbaşı

23 Nisan 2025 Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 Pazartesi: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi: Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı

Bu resmi tatillerin yanı sıra, dini bayramlar ve özel günler de halk tarafından büyük bir heyecanla kutlanacak. 2025 yılında özellikle bayramların hafta sonlarına denk gelmesi, uzun tatil planları yapmak isteyenler için büyük bir fırsat yaratıyor.

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