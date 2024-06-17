Seneye Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor? 2025 resmi ve dini bayram tarihleri!

Kurban Bayramı 2025
Kurban Bayramı, Müslümanlar için en önemli dini bayramlardan biridir ve genellikle 4 gün süren bu bayramda kurban kesme ibadeti gerçekleştirilir. 2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri ise şu şekildedir:
6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı Arifesi
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 1. Günü
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 2. Günü
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 3. Günü
10 Haziran 2025 Salı: Kurban Bayramı 4. Günü
Kurban Bayramı'nın arifesi 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bu da hafta sonu ile birleşerek tatilin daha da uzun sürebileceği anlamına geliyor. 7-8-9-10 Haziran tarihlerinde ise bayram devam edecek ve dört günlük bir bayram tatili yaşanacak.
Resmi Tatiller ve Özel Günler 2025
2025 yılında Türkiye'de kutlanacak resmi tatiller ve özel günler ise şu şekildedir:
1 Ocak 2025 Çarşamba: Yılbaşı
23 Nisan 2025 Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2025 Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2025 Pazartesi: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
30 Ağustos 2025 Cumartesi: Zafer Bayramı
29 Ekim 2025 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı
Bu resmi tatillerin yanı sıra, dini bayramlar ve özel günler de halk tarafından büyük bir heyecanla kutlanacak. 2025 yılında özellikle bayramların hafta sonlarına denk gelmesi, uzun tatil planları yapmak isteyenler için büyük bir fırsat yaratıyor.