Cezaevinden tahliye olan Nihal Candan’dan doğum günü partisi! O not dikkat çekti...

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama ile dolandırıcılık suçlarından tutuklandı. Ancak Nihal Candan, bazı psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Anoreksiya nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Candan, tahliye edildi. Ancak hiçbir şey olmamış gibi gezmesi dikkatlerden kaçmadı. Kilo almaya başlayan Nihal Candan, önceki gün 29. yaşını kutladı. Bir mekanda parti yapan Candan, beyaz mini elbise giydi. Kendisi için özel büyük bir pasta da yaptırıldı. Yeni yaşını Instagram'dan kutlamayı ihmal etmeyen Candan, paylaşımına "Suçlu değil" notunu yazdı.

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