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Gaziantep'te katliam! Tartıştığı 5 kişiyi öldürüp intihar etti

Gaziantep’te kan donduran bir olay yaşandı. Bir şahıs, gün içerisinde tartıştığı 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı. Polis tarafından yakalanacağını anlayan şahıs, intihar etti.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 06:04 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:10
Gaziantep’te katliam! Tartıştığı 5 kişiyi öldürüp intihar etti

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Olay, gece saatlerinde kentin 3 farklı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Mustafa Hırdır, gün içerisinde bilinmeyen nedenle kendisi gibi Suriye uyruklu olan bazı kişiler ile tartıştı.

Olayın ardından Mustafa Hıdır, gece saatlerinde tartıştığı kişilerden birisini Vatan Mahallesinde berberde tıraş olduğu sırada içeri girip, yanına aldığı tabanca ile ateş açtı.

KATLİAM!
Berberdeki vatandaşları panik ve korku içerisinde kaçarken, cinayetin ardından oradan ayrılan Mustafa Hıdır, bu kez tartıştığı kişilerin kaldığı Üçoklar Mahallesi'ne evine gitti. Hıdır, girdiği evde bulunan 6 kişiye de rastgele ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği ismi öğrenilemeyen kişilerden 4'ü hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine haber vermesi üzerine adrese gelen ekipler cinayetlerin bağlantılı olduğunu belirledikten sonra şüpheli Mustafa Hıdır'ın yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ
Ekiplerin peşine düştüğü Hıdır, kendi evinin bulunduğu Barak Mahallesinde polisleri görünce bu kez 5 kişiyi öldürdüğü tabanca ile kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
İntihar eden Mustafa Hıdır ve diğer 5 kişinin cansız bedenleri, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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