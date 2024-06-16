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İzmir'de vahşet! 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü!

İzmir Karabağlar'da eski sevgili dehşeti yaşandı. 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, yaşıtı eski sevgilisi tarafından 120 kez bıçaklanarak öldürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer'i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçak ile Çetinalp'in cep telefonunu da yanına aldığını söylediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 12:15 Güncelleme 16 Haziran 2024, 12:37
İzmir’de vahşet! 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü! 1

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunun eski sevgilisi 15 yaşındaki çocuk tarafından 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıkarken, yakalanan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmir’de vahşet! 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü! 2

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile babası İ.U.Ç.'nin (54) evine ziyarete gitti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.

15 yaşındaki Hacer 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürülmüş

İzmir’de vahşet! 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü! 3

120 BIÇAK DARBESİ!
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp'in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı.

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