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Kurban kesmek farz mı, vacip mi? Kurban ibadetinin mahiyeti ve dini hükmü nedir? Kimler kurban kesebilir?

Mübarek Kurban Bayramı idrak edilmeye başlandı. Türkiye ve dünya genelindeki Müslümanlar kurban ibadeti hakkında detaylı bilgi arayışına girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı bu kutsal ibadet ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, kurban kesmek farz mı, vacip mi? Kurban ibadetinin mahiyeti ve dini hükmü nedir? Kimler kurban kesebilir? İşte kurban kesmekle ilgili bilmeniz gerekenler!

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 09:02 Güncelleme 16 Haziran 2024, 09:02
Kurban kesmek farz mı, vacip mi? Kurban ibadetinin mahiyeti ve dini hükmü nedir? Kimler kurban kesebilir?

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Türkiye ve dünya genelindeki milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve inananlar bu kutsal gün vesilesiyle kurban ibadetini yerine getirecek. Kurban kesimi dinimizde önemli bir ibadet olup müminler için manevi bir bağış ve dayanışma örneği olarak kabul ediliyor.

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır.

Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.



Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429).

Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMELİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekildedir: Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

NE ZAMANA KADAR KURBAN KESİLEBİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).

Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436)."

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