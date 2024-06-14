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Sivas'ta kene paniği: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberi! Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaşayan Temür Ağca (74), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 10:24 Güncelleme 14 Haziran 2024, 10:24
Sivas’ta kene paniği: Ölü sayısı 4’e yükseldi

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Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaşayan Temür Ağca (74), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



BİR HAFTA ÖNCE KENE YAPIŞTI
İlçe merkezinde yaşayan 5 çocuk babası çiftçi Temür Ağca'nın vücuduna bir hafta önce kene yapıştı.



SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI
Doğanşar Devlet Hastanesi'ne giden Ağca'nın üzerindeki kene sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. 2 gün önce rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ağca, hayatını kaybetti.



CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Temür Ağca'nın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilerek Doğanşar'a götürüldü.


SİVAS'TA SAYI 4'E YÜKSELDİ
Ağca'nın hayatını kaybetmesi ile bu yıl Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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