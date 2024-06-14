Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler trafik yoğunluğuna sebep oluyor.

İSTANBUL'DAN KAÇIŞ

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden harekete geçen sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor.