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Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

9 günklük Kurban Bayramı tatili sebebiyle yola çıkan sürücüler trafikte yoğunluk oluşturduç Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı. Bu durum, özellikle Düzce ve Bolu arasındaki otoyol kesiminde trafik yoğunluğunu artırdı. İşte o görüntüler ve yol durumu...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 10:32 Güncelleme 14 Haziran 2024, 10:49
Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler trafik yoğunluğuna sebep oluyor.

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

İSTANBUL'DAN KAÇIŞ

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden harekete geçen sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor.

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

DÜZCE VE BOLU'DA YOĞUNLUK

Otoyolun Düzce kesiminde Gümüşova rampaları, Gölyaka ve Kaynaşlı geçişi, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor.

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Polis, yoğunluk durumuna göre sürücüleri zaman zaman otoyoldan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Hasarlı kazalar ve araç arızalarının da etkisiyle ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta görev yapan polis, karayolları ve jandarma ekipleri, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Öte yandan, bölgedeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

HARİTALI YOL DURUMU
Takvim.com.tr'nin trafik yoğunluğunu gösteren haritalı yol durumu için TIKLAYINIZ.

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

Kurban bayramı trafiğinden görüntüler...

Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU

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